13 ноября, 15:48

«Шанхай Дрэгонс» расторг просмотровый контракт с Сафиным

Алина Савинова

«Шанхай Дрэгонс» расстался с нападающим Остапом Сафиным, сообщает пресс-служба китайского клуба.

Просмотровый контракт с 26-летним игроком был расторгнут по соглашению сторон.

Сафин провел два матча за «Шанхай Дрэгонс» в FONBET чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями. Ранее нападающий также выступал за «Адмирал», «Трактор» и «Ладу». Всего на его счету 56 (22+34) очков в 135 играх в КХЛ.

«Шанхай Дрэгонс» с 28 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: https://t.me/shadragons/23754
