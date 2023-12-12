Шарипзянов признался, что рассматривал вариант с отъездом в НХЛ

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов признался, что рассматривал вариант с отъездом в НХЛ перед подписанием нового контракта с клубом.

«Я действительно долго рассматривал НХЛ, хотел попробовать свои силы. В итоге решил остаться с семьей и не срываться непонятно куда, непонятно зачем. Я ни в коем случае не жалею. В клубе отличная атмосфера, команде помогают на всех уровнях, от руководства до персонала. Посмотрим, что будет через три года. Как таковых предложений не было, я просто рассматривал. Нужно было ждать до августа, но мне не хотелось. В «Лос-Анджелес»? Туда точно нет. В любую команду, только не в «Кингз», — приводит слова Шарипзянова Metaratings.ru.

27-летний игрок выступает в КХЛ с сезона-2017/18. За свою карьеру он набрал 148 (43+105) очков в 423 встречах регулярного чемпионата и плей-офф при совокупном показателе полезности «+45».