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Сегодня, 00:10

Шарипзянов: «Серия идет до четырех побед, так что не нужно расслабляться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ, 3-0) в третьем матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Не знаю, можно назвать этот матч ключевым или нет, но, естественно, 2:1 и 3:0 в серии — это разные вещи. Здорово, что вышли, выиграли и показали хорошую игру. К сожалению, пропустили гол сразу же после меньшинства, но хорошо, что не сдались. И у Вити Сведберга сегодня 1+1, хорошо влился в игру, показал себя, молодец, он нам очень помогает. Рад, что у него все хорошо получается, надеюсь, и дальше вам будет помогать команде.

Серия идет до четырех побед, так что не нужно расслабляться. «Металлург» — хорошая команда, мы будем продолжать, стараться работать на команду. Хорошо вести 3:0 в серии, но нужна ещё одна победа, и она будет самой трудной. У «Магнитки» много мастеров, они будут стараться играть, никто не хочет уступать. Так что мы будем выходить и работать с удвоенной силой, чтобы выиграть эту четвертую игру», — цитирует Metaratings.ru Шарипзянова.

Четвертый матч между командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/sharipzyanov-o-serii-s-metallurgom-khorosho-vesti-3-0-no-nuzhna-eshyo-pobeda-i-ona-budet-samoi-trudnoi-237336/
Дамир Шарипзянов
Хоккей
НХЛ
ХК Авангард
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