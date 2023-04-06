Шарипзянов: «Никто не думал, что в финале конференции будет легко»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Матч отличный, мы хорошо играли и заслужили большего. Но «Ак Барс» бился до конца, молодцы. Соперника с победой. Нет ничего приятного, когда проигрываешь в овертайме, тем более на своей арене. Но 1-2 в серии, ничего страшного. Играем до четырех побед. Готовимся дальше с хорошим настроением.

А что расстраиваться? 1-2 в серии, давайте заплачем и поедем все по домам? В команде боевое настроение. Никто не думал, что в финале конференции будет легко. «Ак Барс» — хорошая команда с хорошим тренером. Я не вижу смысла расстраиваться. Пропустили ненужные голы, были ненужные удаления, которые мы договаривались не делать. Но сложилось так, двигаемся дальше?» — цитирует Metaratings.ru Шарипзянова.

«Ак Барс» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 7 апреля в Омске, начало — 16.30 по московскому времени.