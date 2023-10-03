Шаров — о поражении от «Лады»: «Никому в «Салавате» не нравится такое положение дел»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (2:3).

— Никому не нравится такое положение дел, остается только работать и верить в себя, нашу систему, друг в друга, — приводит слова Шарова официальный сайт клуба. — Мы договорились быть более уверенными, это во многих моментах было видно. За счет этого владели инициативой.

— Набираете очки в последних нескольких матчах. Как удалось найти свою игру?

— Самое главное — не сдаваться. Верить, что рано или поздно всё придёт. Надо работать и верить.

— Всегда важна игра в неравных составах. Что можете выделить у соперника?

— Достаточно активно играют в своей зоне, плюс здесь маленькая площадка, мало времени давали распоряжаться шайбой. Но это не оправдание, нужно действовать лучше в большинстве.

«Лада» поднялась на второе место турнирной таблицы «Востока», набрав 19 очков. У «Салавата Юлаева» 12 очков и 8-е место.