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Сегодня, 02:11

Шаров — о поражении от «Лады»: «Никому в «Салавате» не нравится такое положение дел»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (2:3).

— Никому не нравится такое положение дел, остается только работать и верить в себя, нашу систему, друг в друга, — приводит слова Шарова официальный сайт клуба. — Мы договорились быть более уверенными, это во многих моментах было видно. За счет этого владели инициативой.

— Набираете очки в последних нескольких матчах. Как удалось найти свою игру?

— Самое главное — не сдаваться. Верить, что рано или поздно всё придёт. Надо работать и верить.

— Всегда важна игра в неравных составах. Что можете выделить у соперника?

— Достаточно активно играют в своей зоне, плюс здесь маленькая площадка, мало времени давали распоряжаться шайбой. Но это не оправдание, нужно действовать лучше в большинстве.

«Лада» поднялась на второе место турнирной таблицы «Востока», набрав 19 очков. У «Салавата Юлаева» 12 очков и 8-е место.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/aleksandr-sharov-nam-nuzhno-rabotat-verit-v-sebya-i-drug-v-druga/
КХЛ
ХК Лада
ХК Салават Юлаев
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