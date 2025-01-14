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Сегодня, 22:52

Шаров рассказал о том, какой язык в раздевалке «Куньлуня» наиболее популярен

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Куньлуня» Александр Шаров рассказал о том, какой язык в раздевалке «Куньлуня» наиболее популярен.

— Какой язык в раздевалке «Куньлуня» наиболее популярен?

— Английский, конечно. У нас все-таки немного русскоговорящих людей в команде — три-четыре игрока и два тренера. Много американцев, канадцев, англоговорящих китайцев, три словака. Поэтому все собрания на английском языке, как и все общение в перерывах, на скамейке. Говорим на русском, только если ведем индивидуальные беседы с главным тренером.

— Вам сложно в этой связи приходится?

— Да потихонечку вникаю в английскую речь. В принципе на базовом уровне знал английский всегда. Так что с этим сложностей нет. Изъясниться сам не могу, но в целом ребят понимаю. Со всеми нормально по чуть-чуть общаюсь. Поэтому комфортно себя чувствую.

— В таких ситуациях нет деления на группы по языковому признаку?

— У нас в «Куньлуне» точно такого нет. Все более-менее друг с другом общаются. В раздевалке сидим вразнобой — не так, что русские только рядом с русскими, канадцы только рядом с канадцами, а китайцы только с китайцами. Разделения нет. Нет такого, что русские ребята общаются только друг с другом, англоговорящие друг с другом или там китайцы обособленно от остальных находятся. Может быть, только в быту где-то это чуть-чуть есть, но не в раздевалке и не на льду, — приводит слова Шарова «Известия».

«Куньлунь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 44 очка.

Источник: Известия
Александр Шаров
Хоккей
ХК Куньлунь Ред Стар
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