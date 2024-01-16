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16 января, 23:44

Шаров рассказал об атмосфере на арене «Салавата Юлаева»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал об атмосфере на арене уфимского клуба и «Сибири».

«Где домашняя атмосфера круче — в Новосибирске или Уфе? Достаточно провокационный вопрос. Я могу выделить именно «Сибирь» и «Салават Юлаев» как два клуба с самыми громкими и активными болельщиками. Возможно, есть еще только один-два клуба, у которых тоже что-то похожее на эту атмосферу. Могу привести такой пример: некоторые ребята, перешедшие в «Салават Юлаев» в этом сезоне, не ожидали такой поддержки от болельщиков, и для них это было шоком. Но так как я уже в Новосибирске, столкнулся с такой бешеной поддержкой, то более спокойно к этому отнесся. В общем, что в Уфе, что в Новосибирске потрясающие болельщики. Не буду говорить, кто лучше и выделять кого-то», — приводит слова Шарова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 28-летний Шаров набрал 38 (13+25) очков в 49 матчах регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/sharov-dlya-nekotorykh-novichkov-salavata-podderzhka-tribun-v-ufe-byla-shokom-324548/
Александр Шаров
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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