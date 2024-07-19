Шартье подписал контракт с «Куньлунем» на один сезон

Канадский нападающий Рурк Шартье перешел в «Куньлунь», сообщает пресс-служба китайской команды. 28-летний хоккеист заключил соглашение с клубом из Пекина сроком на один сезон.

«Шартье готов к новому вызову в карьере, а адаптация к КХЛ в нашей команде должна пройти комфортно. Добро пожаловать в Логово Дракона!» — говорится в заявлении «Куньлуня».

Шартье выступал за «Оттаву» и «Сан-Хосе» в НХЛ. Также он играл за фарм-клуб «Сенаторов» в АХЛ. Всего на его счету 241 матч в АХЛ и 56 — в НХЛ.

На уровне сборных Шартье с Канадой выиграл Кубок Глинки-Грецки в 2013 году и принимал участие в молодежном чемпионате мира в 2016-м.