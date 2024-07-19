Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:16

Шартье подписал контракт с «Куньлунем» на один сезон

Алина Савинова
Telegram Дзен

Канадский нападающий Рурк Шартье перешел в «Куньлунь», сообщает пресс-служба китайской команды. 28-летний хоккеист заключил соглашение с клубом из Пекина сроком на один сезон.

«Шартье готов к новому вызову в карьере, а адаптация к КХЛ в нашей команде должна пройти комфортно. Добро пожаловать в Логово Дракона!» — говорится в заявлении «Куньлуня».

Шартье выступал за «Оттаву» и «Сан-Хосе» в НХЛ. Также он играл за фарм-клуб «Сенаторов» в АХЛ. Всего на его счету 241 матч в АХЛ и 56 — в НХЛ.

На уровне сборных Шартье с Канадой выиграл Кубок Глинки-Грецки в 2013 году и принимал участие в молодежном чемпионате мира в 2016-м.

Источник: https://t.me/krschina/11343
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
0
Читайте также
Российские телеканалы не будут показывать Олимпиаду в Париже
Тейлор Свифт и Трэвис Келси планируют шикарную свадьбу
Вильфанд пообещал москвичам одинаковую температуру воздуха и воды на выходных
Что происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
В Госдуме рассказали о двойной индексации страховых пенсий в 2025 году
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией РФ
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Барулин: «Колосов понимает, что в ближайшее время у него не будет перспектив в «Филадельфии»

Александр Медведев назвал изменения в правилах КХЛ «торжеством здравого смысла»