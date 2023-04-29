Шарыченков — о третьем чемпионстве в КХЛ: «Мне кажется, это самый памятный кубок»

Вратарь ЦСКА Александр Шарыченков прокомментировал победу команды в Кубке Гагарина.

«Честно говоря, мы очень рады. Ребята защитили звание чемпионов страны. Для меня это произошло уже в третий раз. Сейчас пойдем в раздевалку отпразднуем. Мне кажется, это самый памятный кубок. Сезон не самый простой: сначала было повреждение, к тому же еще большое количество матчей. Плей-офф начался не очень, но мы командными усилиями смогли прийти к этому кубку», — приводит «РБ Спорт» слова Шарыченкова.

В этом сезоне голкипер провел за московский клуб 26 матчей, в которых одержал 12 побед. В плей-офф он сыграл 4 игры.

Ранее Шарыченков становился чемпионом в составе «Динамо» и «Ак Барса».