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29 апреля, 23:33

Шарыченков — о третьем чемпионстве в КХЛ: «Мне кажется, это самый памятный кубок»

Алина Савинова
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Вратарь ЦСКА Александр Шарыченков прокомментировал победу команды в Кубке Гагарина.

«Честно говоря, мы очень рады. Ребята защитили звание чемпионов страны. Для меня это произошло уже в третий раз. Сейчас пойдем в раздевалку отпразднуем. Мне кажется, это самый памятный кубок. Сезон не самый простой: сначала было повреждение, к тому же еще большое количество матчей. Плей-офф начался не очень, но мы командными усилиями смогли прийти к этому кубку», — приводит «РБ Спорт» слова Шарыченкова.

В этом сезоне голкипер провел за московский клуб 26 матчей, в которых одержал 12 побед. В плей-офф он сыграл 4 игры.

Ранее Шарыченков становился чемпионом в составе «Динамо» и «Ак Барса».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shary-chenkov-o-tret-em-chempionstve-v-khl-dlya-menya-e-to-samy-j-pamyatny-j-kubok/
Александр Шарыченков
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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