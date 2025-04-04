Шайба Демидова при счете 2:2 в матче «Динамо» — СКА отменена из-за положения «вне игры»

Департамент судейства КХЛ объяснил причину отмены шайбы форварда СКА Ивана Демидова в пятом матче с московским «Динамо» в Кубке Гагарина.

Форвард клуба из Санкт-Петербурга забил гол в середине третьего периода при счете 2:2.

«На 51-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком СКА Иваном Демидовым № 91, главный тренер «Динамо» взял запрос на положение «вне игры». В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот было положение «вне игры», нет гола», — сообщает пресс-служба КХЛ.

СКА победил «Динамо» в овертайме — 4:3. Бело-голубые ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч между командами пройдет в Санкт-Петербурге 6 апреля.