Шеф-повар Ивлев пожаловался на то, что его не пустили на матч хоккейного «Динамо»

Известный шеф-повар России Константин Ивлев сообщил, что он не смог попасть на матч «Динамо» в FONBET КХЛ против «Салавата Юлаева».

Встреча, прошедшая на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

«К большому сожалению не смогу быть сегодня на хоккее. Вы будете просто в шоке: меня не пустила служба безопасности. Я решил приехать пораньше, они этого не ожидали. В конечном итоге все закончилось тем, что меня не пустили. Вот такое отношение к 50-летним верным болельщикам «Динамо», мне безумно от этого грустно», — сообщил Ивлев в своем Telegram-канале.

В следующем матче «Динамо» 14 октября примет «Спартак».