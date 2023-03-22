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Сегодня, 11:43

Шевченко: «Буцаев собрал «Витязь» на тренировку в 11 часов. Они из Ярославля приехали в 4 утра»

Отдел хоккея «СЭ»
Вячеслав Буцаев
Вячеслав Буцаев.
Фото ХК «Витязь»
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Корреспондент «СЭ» Алексей Шевченко рассказал историю о главном тренере «Витязя» Вячеславе Буцаеве, который собрал команду на тренировку спустя несколько часов после позднего прилета в Ярославль.

— Потрясающая история произошла в «Витязе» во время плей-офф. Они из Ярославля приехали в 4 утра, а в 11 Буцаев собрал их на тренировку, — сказал Шевченко в эфире «СЭ».

«Витязь» уступил «Локомотиву» в первом раунде Кубка Гагарина. Счет в серии: 1-4 в пользу ярославцев.

52-летний Буцаев тренирует подмосковную команду с 2022 года.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
Вячеслав Буцаев
Кубок Гагарина
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