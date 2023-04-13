Шевченко заявил, что «Адмирал» мог пройти «Ак Барс»

Нападающий «Адмирала» Александр Шевченко поделился впечатлениями от матчей против «Ак Барса» во втором раунде плей-офф КХЛ.

«Мы могли пройти Казань. Но «Ак Барс» — это тоже суперкрутая команда, было тяжело. Мы пластались и делали все, чтобы выиграть. Первые два матча мы проиграли в концовке из-за удалений, когда соперник реализовал большинство. Но если бы хотя бы одну игру зацепили, то серия дошла бы до семи матчей. Вера в то, что мы можем пройти «Ак Барс», была. Интересно было бы против «Авангарда» дальше поиграть. «Авангард» — тоже классная команда. Я скажу, что счет в сериях говорит сам за себя», — приводит слова Шевченко «РБ Спорт».

«Ак Барс» в финале Кубка Гагарина — 2023 сыграет с московским ЦСКА. Первый матч серии состоится 17 апреля в Казани.