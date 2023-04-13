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Сегодня, 17:31

Шевченко заявил, что хоккеисты со слабой психикой у Тамбиева бы не играли

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Адмирала» Александр Шевченко рассказал о главном тренере команды Леониде Тамбиеве.

«Жестокость Тамбиева? Это преувеличение — сто процентов. Он требовательный человек, знает, чего хочет, подбирает каждого игрока в команду и выжимает из него максимум. У него нельзя работать спустя рукава. Поэтому мы все и прогрессируем. Тренер знает возможности игроков и требует, требует, требует. В итоге все складывается так, как надо. Есть ли от этого психологическая усталость? Я уже привык к этому, морально готов. Могу сказать, что ребята со слабой психикой у Тамбиева бы не играли. За последние годы Тамбиев изменился как человек, как тренер? Он был требовательным, как в Питере, так и во Владивостоке. Отношение к работе просто потрясающее, человек полностью отдается своему делу. И хочет, чтобы команда все делала на максимуме. Знает, чего хочет и твердо идет к своей цели. Для него важно, чтобы в команде не было плохих людей», — приводит слова Шевченко «РБ Спорт».

«Адмирал» дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, в котором уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 2-4 в серии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-admirala-rebyata-so-slaboj-psihikoj-u-tambieva-by-ne-igrali-v-komande-ne-by-lo-plohih-lyudej/
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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