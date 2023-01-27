Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:22

Шейн Принс отреагировал на крупное поражение «Спартака» в матче с «Торпедо»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Шейн Принс прокомментировал матч КХЛ с «Торпедо», в котором его команда проиграла со счетом 0:4.

«Мы не заслуживали победу. Да, у нас были шансы, но мы их не использовали. Голкипер соперника сыграл хорошо. Несколько неудачных рикошетов изменили ход игры. У соперника было больше моментов, и поэтому он победил. Мы хорошо выглядели во втором периоде, но не реализовали свои моменты», — цитирует Принса «РБ Спорт».

Он заявил, что клубу стоит лучше играть, чтобы победить.

«Спартак» занимает 7-е место на «Западе», «Торпедо» идет на 4-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shejn-prins-neskol-ko-neudachny-h-rikoshetov-izmenili-hod-igry-s-torpedo/
Шэйн Принс
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
На Украине потребовали запретить отцу Джоковича появляться на трибунах
«Не могу представить, что российский футбол окажется в АФК». Интервью Станислава Черчесова
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Внуково
Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко заметили в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Песков: осужденный из ЧВК «Вагнер» проявил геройство в ходе военной спецоперации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Журавлев о Билялетдинове: «Первый тренер, который так много внимания обращает на оборону»