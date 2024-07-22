Шипачев — об увеличении лимита на легионеров: «Ждут, что ко всем приедет Макдэвид, будет сорок Макдэвидов»

Один из лучших центральных нападающих в истории КХЛ Вадим Шипачев стал гостем прямого эфира «СЭ». В эксклюзивном интервью он поделился мнением о лимите на иностранных игроков, по решению лиги увеличенном с трех до пяти человек.

— Сейчас я веду список неограниченно свободных агентов. Там примерно 30 форвардов. Тебе не кажется странным, что столько людей не могут найти себе работу?

— В этом сезоне это действительно ярко выражено. При желании можно собрать ребят на две хорошие команды. Возможно, все дело в омоложении лиги. Не хотят платить большие деньги ветеранам. Сейчас еще расширили лимит до пяти легионеров. Все ждут, что ко всем приедет Макдэвид, будет сорок Макдэвидов.