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Сегодня, 18:00

Шипачев объяснил, почему не играет в силовой хоккей

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей роли на площадке и манере игры.

— Вас обвиняют в слабом проявлении характера на льду. Что не идете в стык, когда нужно.

— Если ты можешь без стыка отнять, то можно и не идти в него. Возможно, отчасти люди и правы, я ведь не бегаю и не раскалываю соперников. Иногда можно силовой прием провести, потолкаться, а так у меня немного другая роль.

— Вы сознательно отказываетесь от силовой игры, чтобы остались силы на свою роль?

— Понятно, что шайбу надо отбирать и играть в тело, но можно ее забирать за счет хитрости. Я не думаю, что Паша Дацюк ломал людей и шел постоянно в стыки. Я себя не сравниваю с ним, он великий хоккеист, я просто говорю, что я у него много чего подсмотрел — где-то клюшку поднял, где-то за счет позиции отобрал.

— Я ожидал от вас игры в стиле Воронкова.

— Я иногда так слушаю и мне кажется, что многие ждут, что я как Димка побегу, побью троих и на пятаке закрою всех. Я учусь.

— Воронков как раз уехал, берите его роль на себя.

— Тогда мне надо с 15 мая тренироваться начать, чтобы добавить немножко.

Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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