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Сегодня, 19:06

Шипачев опубликовал фото с Шестеркиным: «С одним из лучших вратарей мира»

Алина Савинова
Игорь Шестеркин (справа) и Вадим Шипачев (слева).
Фото Соцсети
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев встретился с российским голкипером «Рейнджерс» Игорем Шестеркиным. Совместным снимком 37-летний хоккеист поделился в своих соцсетях.

«С одним из лучших вратарей мира», — подписал Шипачев фотографию.

Шипачев и Шестеркин вместе выступали за СКА с 2014 по 2018 год. С командой из Санкт-Петербурга они дважды становились обладателями Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне Шипачев играл за «Ак Барс», а 14 июня казанский клуб обменял его в минское «Динамо». Шестеркин представляет «Рейнджерс» с 2019 года.

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