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Сегодня, 10:28

Шипачев: «Откуда взялось про кланы в «Ак Барсе»? Может, я с кем-то на ужин не пошел?»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал слухи о кланах в казанской команде.

«Ну какие кланы? Мы что, в разных раздевалках сидим? Кто-то, конечно, с кем-то играл раньше, как я с Кагарлицким или Войновым. С Кагой мы сидим рядом в раздевалке. По большому счету, общаемся всей командой на выезде. У кого дети есть — семьями можем куда-то сходить. Я не считаю, что если я близко общаюсь с Кагарлицким, то у нас с ним клан. Нас ставят в разные пятерки, и в любом случае ты с партнерами будешь общаться.

В том-то и дело, что я со многим ребятами играл, меня можно куда угодно приписать. Может быть, все дело в том, что я с кем-то на ужин не пошел? Но я в принципе на ужины не хожу, мне жена дома вкусно готовит», — приводит слова Шипачева Sport24.

«Ак Барс» после 33 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 34 очка. В последних семи играх казанцы одержали две победы.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-11-25-shipachev-otkuda-vzyalos-pro-klany-v-ak-barse-mozhet-ya-s-kem-to-na-uzhin-ne-poshel-no-mne-zhena-vkusno-gotovit
Вадим Шипачев
КХЛ
ХК Ак Барс
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