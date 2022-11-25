Шипачев: «Откуда взялось про кланы в «Ак Барсе»? Может, я с кем-то на ужин не пошел?»

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал слухи о кланах в казанской команде.

«Ну какие кланы? Мы что, в разных раздевалках сидим? Кто-то, конечно, с кем-то играл раньше, как я с Кагарлицким или Войновым. С Кагой мы сидим рядом в раздевалке. По большому счету, общаемся всей командой на выезде. У кого дети есть — семьями можем куда-то сходить. Я не считаю, что если я близко общаюсь с Кагарлицким, то у нас с ним клан. Нас ставят в разные пятерки, и в любом случае ты с партнерами будешь общаться.

В том-то и дело, что я со многим ребятами играл, меня можно куда угодно приписать. Может быть, все дело в том, что я с кем-то на ужин не пошел? Но я в принципе на ужины не хожу, мне жена дома вкусно готовит», — приводит слова Шипачева Sport24.

«Ак Барс» после 33 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 34 очка. В последних семи играх казанцы одержали две победы.