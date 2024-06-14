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Сегодня, 19:05

«Ак Барс» обменял Шипачева в минское «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
Хоккеист «Ак Барса» Вадим Шипачев.
Вадим Шипачев.
Фото photo.khl.ru
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Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев обменян в минское «Динамо», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

В обмен на 37-летнего форварда «Ак Барс» получит денежную компенсацию. Срок соглашения составил два года.

В минувшем сезоне Шипачев набрал 46 (14+32) очков в 67 матчах за «Ак Барс». Ранее форвард выступал за московское «Динамо», СКА, «Вегас», «Северсталь» и «Белгород».

В первом раунде Кубка Гагарина-2024 минское «Динамо» уступило московским одноклубникам со счетом 2-4 в серии.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/24979
Вадим Шипачев
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
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