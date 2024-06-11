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Сегодня, 15:52

Шипачев перейдет из «Ак Барса» в минское «Динамо»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Вадим Шипачев.
Фото photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», нападающий Вадим Шипачев подпишет соглашение с минским «Динамо».

Контракт 37-летнего форварда с «Ак Барсом» рассчитан еще на один сезон, однако казанская команда планирует расстаться с хоккеистом.

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В минувшем сезоне Шипачев набрал 46 (14+32) очка в 67 матчах за «Ак Барс». Ранее форвард выступал за московское «Динамо», СКА, «Вегас», «Северсталь» и «Белгород».

В первом раунде Кубка Гагарина-2024 минское «Динамо» уступило московским одноклубникам со счетом 2-4 в серии.

Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
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