Шипачев перейдет из «Ак Барса» в минское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий Вадим Шипачев подпишет соглашение с минским «Динамо».

Контракт 37-летнего форварда с «Ак Барсом» рассчитан еще на один сезон, однако казанская команда планирует расстаться с хоккеистом.

В минувшем сезоне Шипачев набрал 46 (14+32) очка в 67 матчах за «Ак Барс». Ранее форвард выступал за московское «Динамо», СКА, «Вегас», «Северсталь» и «Белгород».

В первом раунде Кубка Гагарина-2024 минское «Динамо» уступило московским одноклубникам со счетом 2-4 в серии.