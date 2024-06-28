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Сегодня, 16:20

Шипачев поделился эмоциями после подписания контракта с минским «Динамо»

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Нападающий Вадим Шипачев прокомментировал подписание контракта с минским «Динамо».

«Я рад, что подписал контракт с «Динамо». Все стороны остались довольны. Видел, как новость о моем переходе показали на большом экране торгового центра в Минске. Очень приятно! В Минске очень любят хоккей. Помню, как на арене болельщики создавали крутую атмосферу.

Большой и классный город. В 2014 году в Минске стал чемпионом мира. Так что только положительные эмоции и воспоминания. И важно, что есть большая «Минск-Арена», где приятно играть при 15-тысячной аудитории», — приводит слова Шипачева официальный сайт клуба.

Предыдущей командой 37-летнего россиянина был «Ак Барс», за который он выступал с 2022 года.

В сезоне-2023/24 Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и 2 (1+1) очка — в 5 играх Кубка Гагарина.

Вадим Шипачев
Хоккей
ХК Динамо (Минск)
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