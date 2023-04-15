Шипачев: «ЦСКА считают фаворитом финала Кубка Гагарина? В «Ак Барсе» на это не обращают внимания»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев рассказал о своих ожиданиях от серии против ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

— Вы отдыхали больше, чем ЦСКА. Есть ли преимущество в этом плане?

— На два дня больше — это не слишком много, отдохнули, подготовились.

— ЦСКА считают фаворитом. Вам легче в этом плане?

— Мы не обращаем внимания на это.

— Вы забили два победных гола в прошлой серии. Чувствуете подъем?

— Конечно, приятно, когда помогаешь команде.

— Обе команды играют от обороны. Стоит ли ждать результативной игры?

— Вы видели, сколько ЦСКА голов забивает? Посмотрим.

Первый матч серии «Ак Барс» — ЦСКА состоится в понедельник, 17 апреля в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.