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Сегодня, 02:35

Шипачев о 1000-м матче в КХЛ: «Не опустили руки и вырвали очень важную победу над ЦСКА. Ребята сделали мне праздник»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев прокомментировал победу над ЦСКА (5:4 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра стала для 37-летнего россиянина 1000-й в лиге.

«ЦСКА — хорошая команда. Опять много болельщиков пришло, это очень круто, заряжает. В принципе, игра складывалась нормально, было много моментов, не забили поначалу. Рад, что меньшинство здорово сработало, ребята цеплялись, все делали хорошо. В конце нам удалось, поверили в себя, не опустили руки за 5 минут до конца и вырвали очень важную победу. Ребята — молодцы, сделали мне большой праздник, 1000-я игра.
Благодарен и болельщикам, и одноклубникам, и тренерскому штабу, что доверяют мне, я играю. Всем, с кем я играл на протяжении карьеры. Это большая заслуга команды, персонала, докторов. Много ребят, много команд, где я играл. Много болельщиков. Всем — огромное спасибо. И, конечно, моей семье, жене, родителям. Очень рад, отметка неплохая. Хорошо, что сегодня выиграли, все с хорошим настроением. Это, конечно, очень приятно, но любой рекорд будет побит рано или поздно», — сказал Шипачев в интервью пресс-службе минчан.

Шипачев стал вторым игроком в истории КХЛ, которому удалось провести 1000 матчей в лиге. Первым был бывший защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, который завершил карьеру после 1001-й игры.

За карьеру Шипачев набрал 927 (291+636) очков в КХЛ. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, он уступает лишь Сергею Мозякину, у которого 928 (419+509) очков.

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