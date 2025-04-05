Шипачев прокомментировал победу минского «Динамо» в серии над ЦСКА

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев прокомментировал победу в серии над ЦСКА (4-2) в первом раунде Кубка Гагарина.

— Эту серию мы играли с очень хорошей командой. Рад, что мы победили и прошли дальше. Будем готовиться к следующим раундам.

Есть тренерская работа, есть какие-то такие маленькие нюансы, которые нам говорили, что надо выполнять. И мы старались это выполнить. И сегодня выиграли. Все ребята понимают, что все в наших силах, — сказал Шипачев.

«Динамо» выиграло серию со счетом 4-2 и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина. ЦСКА завершил выступление в турнире.

Ранее во второй раунд плей-офф КХЛ также вышли «Локомотив», «Спартак» и «Авангард».