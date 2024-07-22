Шипачев прокомментировал возвращение Кузнецова в КХЛ

Один из лучших центральных нападающих в истории КХЛ Вадим Шипачев стал гостем прямого эфира «СЭ». В эксклюзивном интервью он заявил, что Евгений Кузнецов имеет право выбирать, где продолжить карьеру.

— Не удивляет тебя, что Кузнецов возвращается в КХЛ?

— Женя профессионал с большой буквы. Я думаю, что он сам захотел так поступить. Такие ребята сами все решают. Его же никто не выгонял из НХЛ. Поговорил, наверное, с семьей и принял решение приехать в Россию. Я думаю, что ему здесь будет комфортно.

— Не обижают тебя разговоры, что в КХЛ слабые игроки?

— Есть мнение, его не изменить. Не планирую с ним спорить. Иногда это реально смешно слушать. Если тут все так плохо и кому-то не нравится, то смотрите НХЛ.

— Ты смотришь сам?

— С утра на велосипед приходишь, включаешь хайлайты. Даже не хочу дискутировать на эту тему, я ведь играю в КХЛ. На чемпионатах мира мы соперничали с энхаэловцами. Некоторые команды целиком были составлены из игроков НХЛ, например, Канада. Ты понимаешь, что «то на то» и выходит.

20 июля хоккейный агент Шуми Бабаев подтвердил информацию о том, что Кузнецов вернется в КХЛ.

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.