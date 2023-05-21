Шипачев о реакции семьи на поражение «Ак Барса» в финале: «Дочки плакали»

Сегодня, 16:30
Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о первых эмоциях после поражения в финале Кубка Гагарина.
— Вы довольно быстро уехали после решающего финального матча. Как долго приходили в себя?
— Первые несколько дней было неприятное ощущение. Даже ни с кем не хотелось разговаривать.
— Как дома реагируют на такие поражения? Подходят к вам?
— Обычно стараешься дома абстрагироваться от хоккея. Сыграли плохо, но дома об игре стараешься не разговаривать. А тут седьмой матч финала. Даже домой принес негативные эмоции.
— Дочки уже все понимают?
— Они плакали. Только сыну пока не до этого. Собрал все свои машинки и поехал домой.
В завершившемся сезоне «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ проиграл ЦСКА (3-4).