Шипачев рассказал, почему ни разу не подрался за карьеру

Сегодня, 13:15
Центрфорвард Вадим Шипачев, выступающий за минское «Динамо», в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал причину, почему никогда не вступает в драки на льду, а также вспомнил, за что два раза получал большой штраф.
— Ты ведь ни разу не дрался в КХЛ? Это ведь невозможно! Тебя постоянно бьют, и защитники не стесняются в словах, чтобы тебя спровоцировать. Как ты себя сдерживаешь?
— Моя задача ведь не драться с защитниками, а наказывать их голами и передачами. Так им обиднее будет. Не только им, но и всей их команде.
— Но за тысячу матчей ни разу не подраться?
— Плохо это, наверное?
— Вы играете сегодня с «Магниткой». Поколоти, например, Акользина!
— А если что-то не пойдет? Потом пару месяцев полечишься, да?
— Неужели и грушу не ходил бить в зал?
— Помню, в Казани была. Смотрел, как Дыня (Никита Дыняк. — Прим. «СЭ») дерется с грушей. Просто смотрел.
— За карьеру у тебя лишь дважды были большие штрафы. Ты помнишь, за что и когда?
— Подножка или в спину кого-то толкнул.
— Толчок на борт девять лет назад.
— Случайно, наверное, получилось.
— А в московском «Динамо» был удар клюшкой.
— Хотел подбить клюшку сопернику, но случайно попал в пах. Мне дали 5+20 сразу, поехал домой.
— Ты никогда не был в списках симулянтов у судей. Не падал при каждом прикосновении. Это особенность характера?
— Я не могу про себя так сказать. Для кого-то я, наверное, симулянт. Для кого-то — медленный.
— Но ты ведь не падал специально?
— Если я лягу, то как потом я встану?
Ранее 37-летний Шипачев достиг отметки в 1000 матчей, сыгранных в КХЛ. В разные годы форвард выступал за «Северсталь», СКА, «Ак Барс» и московское «Динамо». Сейчас он является игроком «Динамо» из Минска.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|16
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|16
|
|
Хмелевский Александр
Салават Юлаев
|13
|16
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|8
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|14
|11