Шипачев рассказал, почему перешел в минское «Динамо»

Один из лучших центральных нападающих в истории КХЛ Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о переходе из «Ак Барса» в клуб из столицы Белоруссии.

— Когда у вас появился вариант с минским «Динамо»?

— У меня было несколько вариантов для продолжения карьеры, но в итоге договорились именно с Минском. Я рад, что так произошло.

— Дмитрий Квартальнов непростой специалист.

— Мы с ним нормально поговорили. Да, эмоциональный, но это же не проблема. Причем, во время разговора главный тренер стал рассказывать о том, с какими партнерами видит меня, как планирует использовать.

— И как?

— На самом деле, для меня это не важно. Я знаю, что в команде много хороших центров, есть перспективная молодежь. Готов выступать в любой роли, которая будет нужна тренеру.

14 июня «Ак Барс» обменял Шипачева в минское «Динамо». В обмен на 37-летнего форварда казанский клуб получит денежную компенсацию.