Шипачев стал вторым игроком в истории с 1000 матчами в КХЛ

Минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ принимает ЦСКА.

Для форварда белорусской команды Вадима Шипачева это 1000-я игра в лиге. 37-летний россиянин стал вторым игроком, который преодолел эту отметку. В прошлом сезоне это сделал защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, у которого 1001 матч и который завершил карьеру этим летом.

До этой игры Шипачев набрал 924 (290+634) очка в КХЛ. В текущем сезоне на его счету 4 (1+3) очка в 12 матчах.