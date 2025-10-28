Шипачев вышел на второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов КХЛ

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев отметился голом в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи».

38-летний хоккеист отличился на 8-й минуте второго периода. Ему ассистировали Вадим Мороз и Тай Смит.

Шипачев вышел на второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов КХЛ, сравнявшись с Найджелом Доусом. На их счету по 267 заброшенных шайб. Рекордсменом является Сергей Мозякин (351).

Нападающий также является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории КХЛ. 6 октября он стал первым игроком с 900 матчами в регулярных чемпионатах лиги.

Шипачев выступает за минское «Динамо» с 2024 года. Ранее хоккеист играл за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».