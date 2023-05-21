Шипачев заявил, что не жалеет, что не заиграл в НХЛ

Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил свой недолгий вояж за океан, где он провел три матча в составе «Вегаса», набрав 2 (1+1) очка, а затем покинул расположение команды из-за отказа ехать в фарм-клуб, имея односторонний контракт.

— Получится ли у Воронкова в «Коламбусе»?

— Надеюсь, что да, верю в него. Классный сезон у него получился. Попробовать никогда не рано. У него хороший возраст, думаю, все получится.

— Слышал, что вы советовали ему ехать.

— Я спрашивал у него, есть ли настоящий интерес. Если он есть, то надо ехать, потому что через год могут уже не позвать.

— Но ведь КХЛ становится слабее с каждым таким отъездом.

— Значит, нужно создавать в лиге такие условия, чтобы ребята не уезжали.

— Смотрите НХЛ?

— Да, стараюсь.

— Нет ли сожаления, что не получилось закрепиться в лиге?

— Вообще такого нет. Поначалу многие говорили мне, что надо было терпеть и ждать своего шанса, но это мой выбор.

4 мая 2017 года Шипачев подписал двухлетний контракт с «Вегасом». После трех проведенных матчей был отправлен в фарм-клуб «Вегаса» «Чикаго Вулвз», однако отказался выступать за «Вулвз», за что был дисквалифицирован «Вегасом» без сохранения зарплаты. 9 ноября 2017 «Вегас» расторг контракт с игроком.