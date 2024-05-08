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Сегодня, 18:40

Широков, Панин и Бирюков стали номинантами на приз «За верность хоккею» в сезоне-2023/24

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КХЛ представила трех номинантов на приз «За верность хоккею имени Сергея Гимаева» по итогам прошедшего сезона. Ими стали защитники уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков и Григорий Панин, а также нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Сергей Широков.

38-летний Бирюков стал первым хоккеистом в истории, сыгравшим 1000-й матч в КХЛ. В начале мая хоккеист объявил о завершении профессиональной карьеры и вхождении в тренерский штаб «Салавата Юлаева».

38-летний Панин в минувшем сезоне сыграл 57 матчей за уфимцев, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

В завершившемся сезоне 38-летний Широков был капитаном «Автомобилиста». Хоккеист помог уральцам впервые в истории стать обладателями бронзовых медалей чемпионата России.

Церемония закрытия сезона-2023/24 состоится 13 мая.

Источник: КХЛ
Григорий Панин
Евгений Бирюков
Сергей Широков
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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