Широков стал 20-м хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей в КХЛ

Нападающий «Сибири» Сергей Широков достиг отметки в 1000 матчей в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

7 октября «Сибирь» на выезде встречается с «Ак Барсом» в матче FONBET чемпионата КХЛ. 38-летний Широков принимает участие в игре. Он стал 20-м хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей в лиге.

Рекордсменом по этому показателю является Данис Зарипов (1324 матча). Также в топ-3 входят Виталий Атюшов (1203) и Александр Попов (1180).