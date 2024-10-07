Широков стал 20-м хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей в КХЛ

Сегодня, 19:10
Нападающий «Сибири» Сергей Широков достиг отметки в 1000 матчей в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
7 октября «Сибирь» на выезде встречается с «Ак Барсом» в матче FONBET чемпионата КХЛ. 38-летний Широков принимает участие в игре. Он стал 20-м хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей в лиге.
Рекордсменом по этому показателю является Данис Зарипов (1324 матча). Также в топ-3 входят Виталий Атюшов (1203) и Александр Попов (1180).
|И
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|П
|О
|1
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|2
|Трактор
|12
|8
|4
|18
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Нефтехимик
|13
|6
|7
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|6
|Адмирал
|12
|6
|6
|14
|7
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|8
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|13
|4
|9
|10
|11
|Амур
|12
|4
|8
|9
|12
|Барыс
|14
|2
|12
|5
|И
|О
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|13
|14
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|13
|14
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Шабанов Максим
Трактор
|12
|14
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|12
|14
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|11
|13
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|13
|13
|И
|Г
|
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|13
|8
|
|
Барак Дерек
Витязь
|12
|7
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|13
|7
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|13
|7
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|10
|6
|
|
Пинчук Виталий
Динамо
|11
|6
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|13
|12
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|11
|11
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|12
|11
|
|
Пресс Робин
Металлург Мг
|13
|11
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|10
|9
|
|
Бучельников Дмитрий
Витязь
|12
|9