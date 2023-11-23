Шкрабел считает, что у «Трактора» будет отличный сезон

Словенский тренер вратарей «Трактора» Петер Шкрабел рассказал об игре команды под руководством Алексея Заварухина.

«В последних матчах мы забиваем много голов, атмосфера в команде стала позитивной и расслабляющей. Все с радостью приходят в раздевалку. Это заслуга Алексея Заварухина, он отличный тренер и при этом очень веселый человек. Мне, как и другим ребятам в команде, нравятся его шутки. Изменения в игре подействовали положительно, и, думаю, что у «Трактора» будет отличный сезон. У нас отличная команда с большим потенциалом. Заметно, насколько лучше стали играть в обороне, и многие вещи изменились в лучшую сторону. Для нас важно не только попасть в плей-офф, но и занять место как можно выше в таблице. Команда уже показала свой характер и то, что может обыграть любого соперника в лиге. У нас очень хорошая мотивация, и надо продолжать работать — сезон еще длинный», — приводит слова Шкрабела «РБ Спорт».

Он также рассказал, что хочет помочь молодым челябинским вратарям сделать шаг вперед, а «Трактору» — выиграть Кубок.

«Трудно сбалансировать эти две вещи. Моя задача — дать шанс многим вратарям системы, но должен играть тот голкипер, который приносит команде победы», — добавил Шкрабел.

«Трактор» занимает пятую строчку в «Восточной конференции», набрав 40 очков в 33 матчах.