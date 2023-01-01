Шумаков не полетел на выезд с минским «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Сергей Шумаков не полетел с командой на дальний выезд, сообщает пресс-служба клуба.

Впереди «зубров» ждут матчи с «Амуром», «Адмиралом», «Сибирью».

В Минске по медицинским показаниям кроме Шумакова остались Артем Демков, Илья Сушко, Денис Мосалев, Сергей Сапего, Егор Клавдиев.

Шумаков по ходу сезона заключил контракт с «Трактором», но вскоре соглашение с 30-летним форвардом было расторгнуто. После этого он оказался в «Динамо», с которым подписал контракт 21 декабря.