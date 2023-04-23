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Сегодня, 22:58

Шуми Бабаев: «1-3 — не приговор для «Ак Барса»

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Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился впечатлениями от четвертого матча ЦСКА и «Ак Барса» (2:1, 3-1) в финальной серии Кубка Гагарина.

«У Казани что-то сломалось в третьем периоде, — приводит Metaratings.ru слова Бабаева. — В серии с Омском прибавляли они в последние десять минут, а здесь даже не видно, за счет чего они могут отыграться. Мелкие ошибки в обороне, вратарь все время ошибается, чего не было присуще раньше. То ли волнение, то ли большая ответственность, но что-то с этим надо делать. Если «Ак Барс» уберет ошибки, то игра приобретет другой формат. ЦСКА же — киллеры, используют максимально все свои моменты. Даже сегодня — вратарь забил сам себе. Игра шла до гола, а он ошибся. Говорю не в том плане, чтобы обвинить вратаря — просто Казани надо успокоиться и выполнять задание тренера. Думаю, варианты есть. 1-3 — не приговор, тем более следующая игра — дома».

Следующий матч между серии состоится в Казани во вторник, 25 апреля.

Источник: metaratings.ru
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