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Сегодня, 18:43

Агент Шалунова: «Хотелось бы видеть его в тройке лучших снайперов сезона КХЛ»

Алина Савинова
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Шуми Бабаев, агент форварда «Локомотива» Максима Шалунова, прокомментировал новое достижение хоккеиста.

Шалунов забросил 25-ю шайбу в матче с «Амуром» (2:1 ОТ) и победил рекорд ярославского клуба по голам за один регулярный сезон.

«Думаю, это достижение не только Максима, но и клуба. Для него это особенно важно потому, что прошлый год не сложился из-за травм. Получился скомканный сезон, не совсем удачным. Сейчас он пытается вернуться на свой уровень. Надеюсь, что на 25 голах Максим не остановится, хотелось бы видеть его в тройке лучших снайперов. У него еще есть время, чтобы пополнить свой багаж», — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева.

Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Йозефу Вашичеку (24 шайбы в сезоне-2010/2011).

В текущем сезоне КХЛ 30-летний Шалунов набрал 36 (25+11) очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shalunova-hotelos-by-videt-maksima-v-trojke-luchshih-snajperov-sezona-khl/
Максим Шалунов
ХК Локомотив (Ярославль)
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