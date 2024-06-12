Сегодня, 13:30
Гость эфира «СЭ» — один из главных российских агентов Шуми Бабаев. Ведущие — Михаил Зислис и Алексей Шевченко. Мы обсудим следующие темы:
— новые контракты Ткачева с «Авангардом» и Шалунова с «Локомотивом»;
— в каких командах окажутся Жафяров, Прохоркин, Антипин и Калинин;
— почему Заварухин покинул «Трактор» и уйдет ли оттуда Бурдасов;
— как идут переговоры в НХЛ у Замулы и Чинахова;
— что ждать от «Барыса» и Немировски;
— отпустит ли «Спартак» Заседу в «Авангард».
Начало эфира — в 16.00 по московскому времени.