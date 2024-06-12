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Сегодня, 13:30

Live с Шуми Бабаевым — в 16.00

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Гость эфира «СЭ» — один из главных российских агентов Шуми Бабаев. Ведущие — Михаил Зислис и Алексей Шевченко. Мы обсудим следующие темы:

— новые контракты Ткачева с «Авангардом» и Шалунова с «Локомотивом»;

— в каких командах окажутся Жафяров, Прохоркин, Антипин и Калинин;

— почему Заварухин покинул «Трактор» и уйдет ли оттуда Бурдасов;

— как идут переговоры в НХЛ у Замулы и Чинахова;

— что ждать от «Барыса» и Немировски;

— отпустит ли «Спартак» Заседу в «Авангард».

Начало эфира — в 16.00 по московскому времени.

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