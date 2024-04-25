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Сегодня, 01:41

Бабаев — о будущем Набокова в «Магнитке»: «Пока рано говорить, стоит ли ему уходить или оставаться»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» высказался об игре своего клиента, самого ценного хоккеиста плей-офф КХЛ Ильи Набокова.

— Илья Набоков провел феноменальный сезон. Из чего сложился его прогресс?

— Ему доверяли. У «Металлурга» хороший тренер вратарей Клемен Мохорич. Я его в КХЛ привозил первый раз, когда он работал в «Адмирале». Клемен поверил в Набокова. Главный тренер и руководство поверили, что этот парень может сделать результат. И назло тем, кто думал, что он не выдержит, так как проводил плохие плей-офф в молодежных турнирах, выдержал. Мы много с ним общались, я видел его стержень. Илья был уверен в своих силах, очень рад, что он стал MVP.

— Есть уже обсуждение о новом контракте с «Металлургом»? У Ильи сейчас очень скромный контракт по сумме.

— Неважно, сейчас дело не в деньгах. Мы не говорили о них во время плей-офф. Мы хотели, чтобы он стал лучшим, а команда выиграла. Все еще впереди. Сейчас команда погуляет, контракт это не его [Набокова] дело. «Металлург» сам выходит на этот разговор. Сезон закончился и все решим.

— Вы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве?

— Здесь дело в том, как психологически Набоков будет готов к чему-либо. Сейчас его место в этой команде, он провел феноменальный сезон. Пока рано говорить, стоит ему уходить или оставаться. Надо спокойно все проанализировать и решить.

— Мохорич останется в «Магнитке» или ЦСКА в приоритете?

— Я думаю, что он будет обсуждать это. Думаю, что с ЦСКА это еще нерешенный вопрос. Его интересы представлял новый партнер. Вряд ли они вели переговоры в течение плей-офф.

Отметим, что контракт Набокова с «Металлургом» действует до конца следующего сезона.

Хоккеисты &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; обладатели Кубка Гагарина-2023/24. «Магнитка» — самый нетипичный чемпион КХЛ. Разин построил золотую команду за один год
Хоккей
КХЛ
Илья Набоков
Шуми Бабаев
Кубок Гагарина
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