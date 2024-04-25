Бабаев — о Разине: «Он перевернул мнение о себе»

Агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Металлурга» в Кубке Гагарина. В финальной серии «Магнитка» обыграла «Локомотив» — 4-0.

— Как можно объяснить победу «Металлурга»?

— В определенный момент звезды становятся как надо, и люди, на которых ты рассчитываешь, выдают ту самую игру, которую ты ожидаешь от них. Не хочу кого-то конкретно выделять, но вратарь — это полкоманды. Мы не думали, что человек в 21 год (Илья Набоков) может стать основным голкипером и помочь выиграть кубок. Посмотрите, как Зернов выступил в этом сезоне, как все ребята пластались, все горели одной идей. Коробкин, который небольшого роста, бегал и всех бил там, это просто невероятно. Ребята реально сделали большое дело. Они воссоздали тот хоккей, который проповедует Разин. Я мог говорить про него много чего хорошего и плохого, но всегда говорил, что это хороший тренер, его команда играет в интересный хоккей. Для меня важно, что именно этот стиль победил.

— Этой победой Разин разбил скепсис о себе? Раньше были разговоры, что кто-то из игроков не хочет к нему ехать.

— Говорил, что к Разину как к тренеру, хочет ехать любой игрок. Были вопросы о том, что Разин немного несдержанный. Что меня поразило, на пресс-конференции Разин сказал, что каждый может ошибиться. Мы видим, что он спокойно вел себя на лавке, внушал уверенность. Разин перевернул о себе мнение. Он стал суперкомандным человеком. Вину за ошибки ребят в полной мере берет на себя.

— Разин лучший тренер сезона?

— Думаю, что да.