Агент Бабаев: «Воробьев может вернуть стиль ЦСКА с комбинационным хоккеем»

Хоккейный агент Шуми Бабаев назвал причины назначения Ильи Воробьева главным тренером ЦСКА.

«Никакого удивления у меня нет по поводу того, что назначили Воробьева. Это опытный тренер с большим багажом, который играет в хоккей, который подходит по стилю ЦСКА. Это будет креативная команда, он может вернуть в полном объеме стиль ЦСКА, где будет комбинационный хоккей. Воробьев — один из лучших кандидатов, которые могли бы возглавить ЦСКА. С удовольствием буду ждать его дебюта», — приводит слова Бабаева Metaratings.ru.

ЦСКА принял решение не продлевать контракт с тренером Сергеем Федоровым, срок соглашения которого истекает 30 апреля.