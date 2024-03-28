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28 марта, 11:02

Агент Бабаев: «Воробьев может вернуть стиль ЦСКА с комбинационным хоккеем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хоккейный агент Шуми Бабаев назвал причины назначения Ильи Воробьева главным тренером ЦСКА.

«Никакого удивления у меня нет по поводу того, что назначили Воробьева. Это опытный тренер с большим багажом, который играет в хоккей, который подходит по стилю ЦСКА. Это будет креативная команда, он может вернуть в полном объеме стиль ЦСКА, где будет комбинационный хоккей. Воробьев — один из лучших кандидатов, которые могли бы возглавить ЦСКА. С удовольствием буду ждать его дебюта», — приводит слова Бабаева Metaratings.ru.

ЦСКА принял решение не продлевать контракт с тренером Сергеем Федоровым, срок соглашения которого истекает 30 апреля.

Источник: Metaratings.ru
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
Шуми Бабаев
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