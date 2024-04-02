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Сегодня, 10:08

Шуми Бабаев: «Звягин хорошо подкован и понимает нюансы, которым научился у Хартли и других тренеров»

Алина Савинова
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Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о назначении Сергея Звягина главным тренером «Авангарда».

«Не поторопились ли с назначением? Мне трудно говорить. Наверное, руководство как-то взвешивало. Если смотреть с другой стороны, то это хорошо. Чем раньше есть тренер, тем больше возможностей набрать состав, учитывая интересы тренера. Звягин прошел школу многих тренеров. Многие оценивают, что он был только тренером вратарей. Но это на самом деле неправда. Он и большинством занимался, и другими аспектами игры в неравных составах, и защитниками. Он был вовлечен очень сильно в процесс, плотно работал с Хартли, это факт. Поэтому его кандидатура не случайная. Он очень хорошо подкован, готов, понимает нюансы, которым научился, например, у Хартли, и у других тренеров, с кем он работал», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

Звягин был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» после отставки Михаила Кравца 19 марта. Позже его утвердили в роли главного тренера. Контракт со специалистом подписан на два года — до конца сезона-2025/26.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Сергей Звягин
Шуми Бабаев
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