Шуми Бабаев: «Немировски рассмотрит варианты войти в тренерский штаб команд КХЛ»

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Дэвида Немировски, прокомментировал информацию, что тренер может получить работу в «Тракторе».

«Все может быть, нельзя говорить «нет». Но пока об этом рано заявлять. Немировски может возглавить «Барыс»? Это не соответствует действительности на сто процентов. Сейчас все команды укомплектованы, и я не слышал, чтобы какая-то команда хотела уволить тренера. Немировски будет работать в КХЛ. Если кому-то будет нужна помощь в этом сезоне, то он готов. Понятно, что никого подсиживать Немировски не будет и никого из-за него выгонять не будут. Он на такое не согласится. Варианты стать помощником Немировски рассмотрит. А со следующего сезона будем рассматривать предложения главного тренера», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

6 декабря «Сибирь» объявила об увольнении Немировски, который возглавлял команду с апреля 2023 года.