Бабаев: «По Прохоркину, Калинину и Антипину не было никаких переговоров с «Барысом»

Агент Шуми Бабаев прокомментировал информацию о том, что нападающие Николай Прохоркин и Сергей Калинин, а также защитники Егор Рыков и Виктор Антипин перейдут в «Барыс».

«Не понимаю, откуда это вообще взялось. Никаких переговоров с «Барысом» не было ни по одному из этих игроков. Ведутся ли переговоры с другими клубами? Мы разговариваем со всеми клубами. Просто «Барыс» не обращался, поэтому странно слышать эту информацию. Мы были бы рады, если бы этот клуб обратился по кому-то из этих игроков, но пока ничего не было», — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева.

В прошлом сезоне КХЛ 33-летний Калинин и 31-летний Антипин выступали за «Трактор», 30-летний Прохоркин играл за «Сибирь» и «Авангард», а 27-летний Рыков находился в системе «Авангарда».