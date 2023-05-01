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Сегодня, 15:32

Агент Бабаев назвал капитана «Авангарда» Шарипзянова крысой

Михаил Зислис
Обозреватель
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Дамир Шарипзянов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Агент Шуми Бабаев в эфире Youtube-канала "СЭ" прокомментировал слова капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова о переговорах омского клуба с Сергеем Толчинским, Владимиром Ткачевым и Арсением Грицюком.

 

«Мне непонятно, как игрок, который был капитаном команды, может высказываться в прессе по поводу моей работы и того, что делают игроки. Впервые сталкиваюсь с таким. Вы когда-нибудь слышали такое? Ладно про меня, а про игроков и сколько они денег просят? Ты вчера только с ними проливал пот и кровь. После таких слов в мои времена и на улице, и в командах игрок бы отхватил таких люлей. Мало бы не показалось. Для таких людей есть одно хорошее слово — крыса. Это очень некрасиво.

Стукачество никогда не красит спортсмена и хоккеиста. Ты забрал свои деньги — 65, 75, 80 — мы тебе хоть слово сказали? Я хоть раз выступил или мои игроки сказали, что Шарипзянов просит много? Забери хоть 100 — мне какая разница? Это не наши деньги. Еще и капитан называется. В следующем году, кто будет играть с ним, ребята сильно задумаются, куда будет уходить информация из раздевалки. Человек сам подписал себе приговор», — заявил Бабаев.

Ранее Шарипзянов сказал «Чемпионату» о подробностях переговоров с Ткачевым, Толчинским и Грицюком: «Ничем хорошим это не закончится, но ничего страшного. Уйдут они – придут такие же ребята, голодные до побед, которые захотят играть, не будут завышать себе цену».

27-летний защитник играет за «Авангард» с 2020 года. В сезоне-2022/23 Шарипзянов провел в составе команды 80 матчей и набрал 25 (8+17) очков.

 
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Дамир Шарипзянов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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