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Сегодня, 14:15

Шуми Бабаев: «Обращение Жафярова и Евсеева в КХЛ — последняя попытка восстановить справедливость»

Михаил Зислис
Обозреватель
Шуми Бабаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Специально для «СЭ» свое заявление в КХЛ о дискриминации Дамира Жафярова и Никиты Евсеева в «Ак Барсе» с требованием разорвать контракты прокомментировал их агент Шуми Бабаев.

— Мне не оставили другого выбора, поэтому пришлось пойти на крайнюю меру, — сказал Бабаев. — Жафярову и Евсееву просто не дают играть. Это последняя попытка восстановить справедливость. Со своей стороны долгое время пытался договориться, используя всевозможные способы, чтобы ребята смогли заниматься любимым делом. Другие клубы были готовы заплатить за них солидную компенсацию. Но тренерский штаб «Ак Барса» во главе с Зинэтулой Билялетдиновым относится к моим игрокам максимально предвзято и никуда их не отпускает.

— Менеджмент казанского клуба тоже был против?

— Нет, там выполняют то, что обещали. У меня нет претензий к генеральному менеджеру Марату Валиуллину. Но все упирается в одного человека.

— Что будет, если КХЛ встанет на сторону «Ак Барса»?

— Евсееву придется расторгнуть контракт по собственному желанию и уехать в Северную Америку. Хотя мне категорически не хочется, чтобы он покидал КХЛ по такой причине. Он готов развиваться здесь и был бы востребован любым другим клубом. Но ему могут не оставить выбора. Что касается Жафярова, то он при так раскладе останется в «Ак Барсе» до конца сезона. Только скажите мне. Разве такой воспитанный парень и большой профессионал, как Дамир, о котором никто слова плохого не скажет, заслуживает подобного отношения к себе?

Жафяров перестал попадать в состав казанского клуба, а Евсеев был отправлен в ВХЛ.

Дамир Жафяров
КХЛ
ХК Ак Барс
Шуми Бабаев
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