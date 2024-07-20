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Сегодня, 10:29

Агент Кузнецова: «Челябинский волшебник подпишет контракт в КХЛ»

Сергей Разин
корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, что форвард Евгений Кузнецов продолжит карьеру в КХЛ.

«С Евгением Кузнецовым мы работаем не первый год. Теперь пришла пора наблюдать за его волшебством в живую. В скором времени челябинский волшебник подпишет контракт в КХЛ, и мы будем радовать вас хайлайтами с его участием на регулярной основе», — написал Бабаев в своем Telegram-канале.

Евгений Кузнецов. СКА очень хотел подписать Кузнецова еще семь лет назад. Но он получил контракт жизни с «Вашингтоном»

15 июля сообщалось, что Кузнецов подписал контракт с петербургским СКА. Однако позже агент 32-летнего хоккеиста Шуми Бабаев опроверг эту информацию.

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.

Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
Шуми Бабаев
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