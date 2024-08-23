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Сегодня, 19:25

Бабаев: «Из-за наличия Немировски Бурдасову было легче согласиться на переход в «Барыс»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Михаил Зислис
Обозреватель
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Агент Шуми Бабаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переходе его клиентов Антона Бурдасова и Виктора Антипина в «Барыс».

— «Барыс» — это команда, с которой я связан уже 16 лет, потому что в свое время имел прямое отношение к сборной Казахстана, был ее генеральным менеджером. Это клуб, который мне небезразличен. У меня очень теплые отношения с людьми оттуда. Всегда помогал им, чем мог.

Вижу, что в этом году «Барыс» вернулся к истокам, когда они брали два сильных звена и под ними были молодые игроки — этот сплав опыта и молодости всегда давал результат. Та же сборная играла на очень хорошем уровне. В свое время мы не попали на олимпийский турнир только из-за судей. Все прекрасно помнят, какие имена тогда выросли.

Я сам даже не мог подумать, что у меня Бурдасов поедет играть в «Барыс». Но и он, и Жафяров согласились поехать в Казахстан. Понятно, что из-за наличия Дэвида Немировски им было легче это сделать.

По Антону мы вели переговоры с несколькими командами. Но когда он узнал о предложении «Барыса», то созвонился с ребятами и сразу же согласился. Это говорит о том, что они видят, как собирается команда сейчас и кто в ней главный тренер.

Сейчас собирается правильная по конструкции команда под большую задачу. В ней есть и ребята из НХЛ, и обладатели Кубка Гагарина — тот же Маклауд. Все понимают, чему они могут научить молодых ребят. Сейчас Дэвид играет молодежью в отсутствие сборников, и вы посмотрите, как они играют!

При должном отношении и должной работе казахстанцы будут тянуться за легионерами. Просто нужно дать им мотивацию и шанс. Тем более что Немировски любит работать с молодыми. В этой ситуации все так срослось, — сказал Бабаев «СЭ».

Антон Бурдасов
Дамир Жафяров
ХК Барыс
Шуми Бабаев
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