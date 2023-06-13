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Сегодня, 08:34

Бабаев: «Знал, что «Авангард» пытается за моей спиной договориться с Толчинским»

Виталий Косик
Корреспондент
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Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о своем конфликте с «Авангардом». Ранее появилась информация, что омский клуб пытается подписать контракт с форвардом Сергеем Толчинским напрямую, без участия агента.

«Да, в какой-то момент в прессе действительно появилась информация, что «Авангард» за моей спиной пытается вести переговоры с Толчинским напрямую. И я об этих переговорах знал, так как у нас с Сергеем открытые отношения, у него от меня секретов нет. Это в «Авангарде» думали, что все происходит тайно, а на самом деле переговоры по-прежнему велись со мной, но без моего прямого участия», — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.

С 2020 года Толчинский играл за «Авангард». В сезоне-2022/23 28-летний нападающий провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф — 7 (5+2) очков в 14 матчах. 23 мая форвард подписал контракт со СКА.

Источник: Betonmobile
Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Шуми Бабаев
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